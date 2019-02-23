صور.. "دينية البرلمان" تبدأ اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعها منذ قليل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، فى حادثى الدرب الأحمر وشمال سيناء الإرهابيين. وقدم الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، العزاء لأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن توقف مرتبات 3000 عامل بوزارة الأوقاف تم تعيينهم عام 2012، وتوقفت مرتباتهم في شهر أغسطس 2015، بادعاء اتخاذ إجراءات تثبيتهم، كما تناقش طلب آخر من "سويلم" بشأن إعادة النظر في القيمة الإيجارية لأرض الأوقاف بمركز أبو حماد والقرين محافظة الشرقية، بحضور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وممثلين عن هيئة الأوقاف.









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