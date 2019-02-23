الجیش الباكستاني: نتعاون مع ايران ولن نسمح بتكرار اعتداء زاهدان

أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور أن "باكستان تعمل على منع وقوع حوادث مماثلة للاعتداء الإرهابي على حافلة الحرس الثوري وستعمل مع إيران للتحقيق في هذا الأمر".

ووصف آصف غفور مستوى التعاون مع ايران بالجيد للغاية، مشيراً الى "توطيد العلاقات مع طهران على جميع المستويات"، معتبراً أن "باكستان تتعاون بشكل جيد مع ايران بهدف تعزيز الأمن في المناطق الحدودية وستتواصل هذه العملية".

ولفت الى أن "أطرافاً أخرى تخطط لتقويض العلاقات بين ايران وباكستان ونحن على اطلاع جيد عن الاعتداء الارهابي الذي وقع في محافظة سيستان وبلوشستان"، منوهاً الى ان "حوادث ارهابية كثيرة تقع في المناطق الحدودية المشتركة مع ايران وافغانستان والتي ينبغي معالجتها بفضل التعاون الثنائي".