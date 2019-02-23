وزير الدفاع الايراني: ألحقنا الهزيمة الكاملة باستراتيجية العدو بالمنطقة

اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد أمير حاتمي ان "ايران الحقت الهزيمة الكاملة باستراتيجية العدو في المنطقة خلال الاعوام الاخيرة"، مشيراً إلى أنه "تمكنا خلال الاعوام الاخيرة من الحاق الهزيمة الكاملة باستراتيجية العدو في المنطقة وليس صحيحا قولهم بانهم هزموا داعش ولهذا السبب يغادرون المنطقة، بل ان مغادرتهم تاتي بسبب الهزيمة الكاملة التي تلقوها".

واشار الى "انهم هم الذين بداوا الحرب لكننا نحن الذين انهيناها واضاف، لقد اراد الاعداء الحفاظ على داعش ودعمه لفترة 30 الى 40 عاما لكننا لم نسمح لهم بذلك"، مؤكداً "اننا الذين انتصرنا في الحرب"، مضيفاً: "سنمضي بالخطوة الثانية للثورة الاسلامية بسرعة كبيرة جدا وسنعبر بالتاكيد من الحظر والظلم ظافرين".