حسن روحاني: الفكر هو الركيزة الأولى للحرية

لفت الرئيس الإيراني، حسن روحاني إلى أن "الفكر هو الركيزة الأولى للحرية"، مؤكداً أن "نمو العلم والمعرفة والتقنية يبدأ في بيئته المناسبة والمتسمة بالحرية"، مشيراً إلى أن "أولى ركيزة للحرية هي الفكر"، معتبرا أن "التقنية ثمرة من ثمار العلوم والمعرفة القائمة على التقنية".

وأشار إلى أن "التسريع في تطور التقنية يتطلب نموها على ركائز قائمة على العلوم الأساسية".