سفير موسكو بالدوحة: بوتين يزور قطر قريبا

أفاد سفير موسكو لدى الدوحة، نور محمد خولوف بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور قطر قريبا"، مشيراً إلى أن أن "تنسيقا عاليا يجري بين البلدين للإعداد لهذه الزيارة".
ولفت إلى أن "المحاور الأساسية للزيارة ستركز على العلاقات الثنائية ومستجدات الأزمة السورية وفرص حصول قطر على منظومة صواريخ "إس 400" الروسية"، مشيراً إلى أن "الزيارة ستتناول موقف موسكو من الأزمة الخليجية، والتنسيق بين البلدين في أسواق الغاز العالمية والتعاون بينهما في تنظيم كأس العالم عام 2022".
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