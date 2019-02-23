بومبيو حرض مواطني كوبا ونيكاراغوا على حكوماتهما

كشف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن "جزء من دور أميركا في الأزمة المحتدمة بفنزويلا"، وحرّض "مواطني كوبا ونيكاراغوا على القيام بتغيير سياسي في بلديهما".

وأعرب بومبيو عن أمله في "أن يكون ليس فقط شعب فنزويلا، بل ونيكاراغوا وكذلك وكوبا، قد أدرك الحاجة إلى التغيير السياسي في بلدانهم"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة بدورها مستعدة لدعم هذه التغييرات، إذا كانت شعوب هذه الدول تريدها".

ولفت إلى "أنني آمل أن يفهم المواطنون في كل من هذه البلدان أن نير الاستبداد المفروض عليهم يمكن التغلب عليه، وأن فساد هذه الأنظمة يمكن التغلب عليه، وأن الموقف السيئ والظروف المعيشية الصعبة التي يجد هؤلاء الناس أنفسهم فيها اليوم ليست قدرا"، مشيراً إلى أن "هناك أمل في أن يكون لديهم حياة مختلفة، وأن يستثمروا جهودهم وحسن نواياهم وإنسانيتهم ​​في تحقيق وضع سياسي أفضل في فنزويلا ونيكاراغوا وفي كوبا".