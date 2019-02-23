مقتل 10 مسلحين في غارات جوية شرق أفغانستان

قتل 10 على الأقل من مسلحى حركة "طالبان" إثر غارات جوية شنتها القوات الأفغانية بدعم من القوات الأجنبية في إقليم "غزني" شرق أفغانستان . وذكر مكتب حاكم الإقليم أنه تم شن غارتين جويتين استهدفتا مخبأ لحركة "طالبان" في مقاطعة "أندار" بالإقليم، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 11 مسلحا آخرين في عملية أخرى نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في المقاطعة.

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