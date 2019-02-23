مسؤول عراقي: أميركا تسعى لاسقاط بعض المناطق بيد "داعش"

كشف مدير مكتب منظمة بدر في محافظة الانبار قصي الأنباري عن "تواجد عناصر تنظيم "داعش" الإجرامي الفارين من سوريا في القواعد الأميركية بالمحافظة"، محذرا من "سعي أميركي لاسقاط بعض مناطق المحافظة بيد "داعش".

ولفت إلى ان "عناصر تنظيم "داعش" الإجرامي يتخذون القواعد العسكرية الأمريكية والصحراء القريبة من تلك القواعد مأمن لهم"، مبينا أن "جميع العمليات الإرهابية والخطف التي تحدث داخل المحافظة تتم بإشراف مباشر من قبل القوات الأميركية".

وحذر من "سعي القوات الأميركية المتواجدة في الأنبار لاسقاط بعض الاقضية والنواحي لارباك الأوضاع الأمنية"، معتبرا أن "ذلك لم يعد خافيا على أحد".