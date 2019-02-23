وزير داخلية باكستان: تركيا بمثابة الشقيق الأكبر وتقف إلى جانبنا دائما

لفت وزير الداخلية الباكستاني، شهريار خان آفريدي، إلى أن تركيا تقف دائما إلى جانب بلاده واصفًا إياها بأنها "الشقيق الأكبر"، مؤكداً أن "باكستان تولي أهمية بالغة للزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن كل باكستاني يترقبها".

وأشار أفريدي إلى أن "أردوغان ارتقى بتركيا إلى أعلى المستويات"، لافتاً إلى أن "تركيا تقف دائما إلى جانب باكستان، وهي بمثابة الشقيق الأكبر، الأمر الذي سيشكل نموذجا يحتذى بالنسبة للدول الأخرى".