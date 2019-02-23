قاطيشا: التفكير الصغير هو لمن يعمل شعبويات على حساب المصلحة الوطنية العليا

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا، في حديث إذاعي الى "عودة النازحين الى بلادهم اليوم قبل الغد". وقال: "نحن جزء من العالم العربي والجامعة العربية، ولا يمكن إقامة علاقات مع سوريا او النظام السوري قبل عودتها الى الجامعة، فتفح هي العلاقات".

واعتبر أن "من يركض لعلاقات مع النظام يبحث عن شعبوية لا توصله الى مكان على حساب الوضع اللبناني".

وردا على مواقف وزير الخارجية جبران باسيل في عشاء "التيار الوطني الحر" في البترون أمس، قال: "التفكير الصغير هو لمن يبيع مصالح شعبه ويعمل شعبويات على حساب المصلحة الوطنية العليا. نحن نظرتنا شمولية أكثر من أي فريق وخصوصا من يتهمنا بهذا الشكل. ولا مرة بعنا واشترينا من اجل مناصب سياسية وموقفنا من النظام السوري لا يزال كما هو منذ 40 عاما، فهذا نظام يدمر شعبه ويحاول من جديد تفجير لبنان".