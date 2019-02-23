استقبل أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل الهيئة الإدارية الجديدة للنادي الثقافي الإجتماعي في بلدة كوكبا، قضاء حاصبيا، ضمت الرئيس الجديد د. جورج الياس، نائب الرئيس شكري أبو نقول، نبيل عباس، راغدة نوفل، نادين الياس جبور، لورا أبو نقول. واكد النائب الخليل دعمه للنادي ولكل نشاط إنمائي ثقافي يعود بالخير على بلدة كوكبا وأهلها.

كانت هذه تفاصيل خبر الخليل أكد دعمه لكل نشاط انمائي يعود بالخير على بلدة كوكبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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