قاسم: هناك قرار دولي ترعاه أميركا يمنع عودة النازحين إلى سوريا

اشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى انه "يوجد قرار دولي ترعاه أميركا يمنع عودة النازحين السوريين إلى سوريا ليقولوا للعالم بأن سوريا غير مستقرة وأنها لا يمكن أن تعود لواقعها الطبيعي بعد أن عجزوا في استخدام الاوراق المباشرة وفي استخدام داعش والنصرة والقوات المختلفة بالمال الخليجي والتآمر الاقليمي الدولي".
واذ لفت الى ان "عشرات الآلاف عادوا الى سوريا وهم يعيشون بشكل طبيعي"، سأل "لماذا يقف البعض في لبنان ضد عودة النازحين؟".
واكد الشيخ قاسم خلال حفل تأبيني في الشياح، ان " أميركا بكل إجراءاتها في مسألة النازحين وفي غيرها تخرب على لبنان وتريد بقاءه بالحد الأدنى من القدرة التي لا تمكنه من أن يستقل بنفسه، لكن توجد قوة سياسية في لبنان قررت ان ترسخ الحرية والاستقرار وخصوصية لبنان".
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