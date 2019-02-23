اكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله "أن كل لبنان يريد الانتهاء من عبء النازحين انما المطلوب ان ننتهي منه بأجندة وطنية لبنانية، وهنا السؤال الجوهري: هل نريد الانتهاء بأجندة لبنانية لمصلحة البلد او بأجندة النظام السوري". واعتبر "أنه على لبنان ان يتبع خط المجتمع الدولي والمبادرة الروسية ونقطة على السطر".
وشدد في حديث إذاعي على "أن إعادة النظام السوري الى الجامعة العربية لم تحصل بعد كما ان التسوية السياسية لم تنته". وأوضح "ان ملف ادلب كما ملف الاكراد لم ينتهيا أيضا". وقال: "لا اعرف لم يستعجل الشباب، نفهم أنهم يحبون النظام السوري ولديهم ارتباطات ولكن أين مصلحة لبنان؟"
وشدد على انه "لا يمكن التذاكي على هذا الفريق وذلك"، لافتا الى "ضرورة عدم المزاح بهذه الأمور وضرورة الالتزام بالنأي بالنفس"، مشيرا في الوقت نفسه الى "أن التنسيق قائم على مصالح مشتركة مع سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله:المطلوب ان ننتهي من عبء النازحين بأجندة وطنية لبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.