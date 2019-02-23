ختام دورة "ابدأ مشروعك" التدريبية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

شهد مقر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، اليوم السبت، فعاليات دورة "ابدأ مشروعك" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، بمشاركة 25 متدرب ومتدربة.

وأكدت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، على أهمية التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة، وأكدت أن المشروعات تنوعت بين (مصانع ملابس ومستحضرات تجميل طبيعية وزيوت، ومكاتب سياحية ومكتبة).

وقام علي جمعة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بالغربية، بتلقي الاستفسارات من المتدربين حول شروط الإقراض بالنسبة للمشروعات القائمة، وإجراءات التراخيص والتأمين على المشروعات.