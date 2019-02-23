تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في ملفين على الأقل

بنيامين نتنياهو

وكالات :

أوضح استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن 16% من أصحاب حق الاقتراع قالوا إن قرار المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن ملفات الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيؤثر على تصويتهم، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وأوضحت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، السبت، أن مندلبليت ينوي تقديم رئيس الوزراء للقضاء في اثنين على الأقل من بين الملفات الثلاثة، حيث يَنسب

له سلسلة تهم، أخطرها الرشوة. ومن المتوقع أن يُصدر المستشار القانوني قراره أواخر الشهر الحالي، أو مطلع الشهر المقبل.وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أننتنياهو سيخضع لجلسة بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، وقضية الرشوة في الملفين "1000" و"4000"، في وقت يميل أفيحاي مندلبليت إلى عدم تقديم لائحةاتهام ضد نتنياهو في الملف الثالث رقم "2000"، رغم معارضة مسؤولين بارزين في وزارة القضاء الإسرائيلية، الذين يرون ضرورة تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء في هذا الملف.

وأوردت القناة العبرية أنه من المتوقع أن ينشر مندلبليت قراره في جميع ملفات نتنياهو في نهاية الأسبوع المقبل.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في عدد من الملفات، تتعلق بتلقيه الرشى والغش وخيانة الأمانة في عدة ملفات معروفة إعلاميا بالملف "1000" و"2000" و"4000".