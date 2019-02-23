أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل ما يصل إلى 30 مسلحًا خلال العمليات البرية والضربات الجوية التي نفذت في 4 مقاطعات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدرته وزارة الدفاع أن
وأضاف البيان أن 10 مسلحين قتلوا وأصيب 11 آخرون خلال غارات جوية وعمليات الجيش الأفغاني في منطقة أندار في إقليم جازني، وقتل ثمانية مسلحين في الغارات الجوية
وقُتل ما لا يقل عن 5 مسلحين خلال الغارات الجوية على إقليم هلمند، وتم تدمير اثنين من مخابئهم ودراجات نارية وبعض الأسلحة والذخائر.
كما لقي أربعة مقاتلين مصرعهم في غارات جوية مماثلة على مقاطعة باراكي باراك في لوجار.
ولم تعلق الجماعات المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على البيان.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 30 مسلحًا في 4 مقاطعات أفغانية خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.