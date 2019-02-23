التحالف العربي يستهدف قيادات وعناصر القاعدة في أبين باليمن

مقاتلات التحالف العربي- أرشيفية وكالات : أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة في وادي عورمان شرق مديرية مودية بمحافظة أبين اليمنية.

جدير بالذكر أن حملة أمنية واسعة، مدعومة من التحالف العربي، أطلقت في نهاية يناير الماضي لملاحقة أفراد مرتبطين

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة حول اليمن الصادر في يناير 2019 قد أشاد بجهود

أبين اليمنية.جدير بالذكر أن حملة أمنية واسعة، مدعومة من التحالف العربي، أطلقت في نهاية يناير الماضي لملاحقة أفراد مرتبطينبالقاعدة في محافظة أبين.وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة حول اليمن الصادر في يناير 2019 قد أشاد بجهود السعودية والإمارات في مكافحة الإرهاب في اليمن، معتبرا أن تلك الجهود قد أدت لانحسار التنظيمات الإرهابية جنوب البلاد.

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