- 1/2
- 2/2
صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "تيليموندو" الأمريكية بأن الولايات المتحدة تخطط لتغيير السلطة ليس فقط في فنزويلا، ولكن أيضًا في نيكاراغوا وكوبا، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وأكد بومبيو خلال المقابلة أن واشنطن تنوي محاربة الأنظمة غير الديمقراطية فينيكاراغوا وكوبا، وقال:
نحن ندرك أن حكومات هذه الدول تتعامل بوحشية مع شعبها، فهي تشكل تهديدا حقيقيا، تهديدا للأمن، وللفرد، وتحرمهم من حرياتهم الأساسية.
وأكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على ضمان تحقيق نتائج إيجابية
وفي يناير الماضي، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة، واعترفت الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بغوايدو رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: أمريكا تخطط لتغيير السلطة في بلدين آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.