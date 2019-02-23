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كشف الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أندرو كيم، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قال إنه يعتزم التخلي عن برنامج الأسلحة النووية؛ من أجل أطفاله، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن كيم قوله "وزير الخارجية مايك بومبيو سأل زعيم
جاءت أقوال كيم قبل أيام من عقد القمة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في الفترة من 27 إلى 28 فبراير الجاري في هانوي.. وبالإضافة إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، تناقش واشنطن وبيونج يانج اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات، والتعاون الاقتصادي، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "سي آي إيه" السابق: زعيم كوريا الشمالية أكد اعتزامه التخلي عن برنامجه النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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