كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في ملفين على الأقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن 16% من أصحاب حق الاقتراع قالوا إن قرار المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن ملفات الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيؤثر على تصويتهم.

وأوضحت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، السبت، أن مندلبليت ينوي تقديم رئيس الوزراء للقضاء في اثنين على الأقل من بين الملفات الثلاثة، حيث يَنسب له سلسلة تهم، أخطرها الرشوة. ومن المتوقع أن يُصدر المستشار القانوني قراره أواخر الشهر الحالي، أو مطلع الشهر المقبل.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو سيخضع لجلسة بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، وقضية الرشوة في الملفين "1000" و"4000"، في وقت يميل أفيحاي مندلبليت إلى عدم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف الثالث رقم "2000"، رغم معارضة مسؤولين بارزين في وزارة القضاء الإسرائيلية، الذين يرون ضرورة تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء في هذا الملف.

وأوردت القناة العبرية أنه من المتوقع أن ينشر مندلبليت قراره في جميع ملفات نتنياهو في نهاية الأسبوع المقبل.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في عدد من الملفات، تتعلق بتلقيه الرشى والغش وخيانة الأمانة في عدة ملفات معروفة إعلاميا بالملف "1000" و"2000" و"4000".