كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة "ترامب" تخطط لنشر 1000 جندي إضافي على الحدود مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أنه من المتوقع أن يزيد البنتاجون عدد القوات المتمركزة على الحدود الأمريكية المكسيكية إلى نحو 6000 جندي بحلول بداية الشهر القادم.

وفي حديثه، بشرط عدم الكشف عن هويته، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية للصحيفة، إن إدارة "ترامب" خططت لنشر حوالي ألف فرد إضافي على الحدود الجنوبية بأوامر لوضع أسلاك شائكة كونسرتينا وتركيب أنظمة للكشف على طول الحدود.

وأضاف المسؤول، أن القوات العسكرية قد وضعت بالفعل نحو 70 ميلا من الأسلاك الشائكة على طول الحدود، وركزت جهودها على تعزيز موانئ الدخول المعينة، ومساعدة موظفي الجمارك وحماية الحدود في النقل، وتقديم الدعم الطبي للمهاجرين وطالبي اللجوء.

وتابع المسؤول الكبير في وزارة الدفاع، أن المهمة على الحدود الجنوبية تطورت، موضحًا: "نحن الآن ننتقل إلى دعم المناطق بين مداخل الموانئ. إننا نضع 140 ميلاً آخر من الأسلاك الشائكة - نحن أنجزنا نحو 30 % منها، فضلا عن توفير مهمة رصد ومراقبة أرضية لدعم هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة".

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تصل القوات الإضافية إلى الحدود بحلول الأول من مارس. ومن المتوقع أن يتمركز 6 آلاف هناك في الشهر المقبل، بما في ذلك ما يقرب من 2100 من أفراد الحرس الوطني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر حكام كاليفورنيا ونيو مكسيكو بسحب غالبية أعضاء الحرس الوطني الذين تم نشرهم على الحدود في ولاياتهم، وأدانوا عملية النشر بأنها "مسرح سياسي".