كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة تحذر من فراغ عقب سحب القوات الأمريكية من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ وزير الدفاع التركي المسؤولين في البنتاغون أنه لا يجب أن يكون هناك فراغ عندما تنسحب القوات الأمريكية من سوريا، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية، اليوم السبت.

وكشفت الوكالة التركية، أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أبلغ مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحد،ة بأنه يجب ألا يكون هناك فراغ في السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، إن واشنطن ستبقي على نحو 400 جندي أمريكي في منطقتين سوريتين، وهذا الوعد من الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يمهد الطريق أمام حلفاء الولايات المتحدة لإبقاء قواتهم في سوريا.

وشنت القوات التركية حتى الآن عمليتين في سوريا، أسمتهما "غضن الزيتون" و"درع الفرات" لطرد المقاتلين الأكراد من مناطق شمال سوريا المحاذية لحدودها، وتهدد بشن عملية أخرى واسعة النطاق ضد "قوات سورية الديمقراطية" التي يعتبر المقاتلون الأكراد عمادها الأساسي.