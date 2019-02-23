كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى فريدة من نوعها.. سيدة أسترالية تقاضي الحكومة بعد منعها من ممارسة الجنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت سيدة أسترالية بدعوي قضائية لمقاضاة حكومة ولاية كوينزلاند بسبب "خسارتها لممارسة الجنس" مع حبيبها، الذي توفي إثر خطأ طبي العام الماضي.

ورفعت السيدة الأسترالية، كارا آن فلاور، دعوى قضائية ضد مديرية الصحة بمطالبة بـ 850 ألف دولار أمريكي، بسبب "الصدمة العصبية" التي تعرضت لها وكذلك بسبب "حرمانها ممارسة الجنس"، عقب وفاة حبيبها المريض، جيمي توماس مانويل، في مشفى حكومي في مدينة بريسبان، بحسب "روسيا اليوم".

كما أيدت أم المتوفى بشدة الإجراء القضائي، الذي اتخذته فلاور، بل حتى أنها تحدثت مازحة عن براعة ابنها الجنسية، وقالت: "إذا كنا نتحدث عن الحقوق الزوجية، فسيكون التعويض بقيمة 3 ملايين دولار، لقد كان الشاب فحلا إيطاليا".

وإضافة إلى فلاور، رفع 5 أقرباء للمتوفى دعاوى قضائية مستقلة ضد مديرية الصحة، بينها دعوى لشقيقه يطالب فيها بـ 323 ألف دولار أمريكي، ولكل من جدته وزوج أمه بـ 80 ألف دولار، وكذلك دعوى لعمه بـ 215 ألف دولار.

وأخطأ المشفى، أثناء علاج مانويل، عندما تخطى إجراء فحص طبي أساس كان من الممكن أن ينقذ حياته.

وكانت عائلة المريض مانويل، قد حصلت على مبلغ مالي من المشفى قبل وفاته، تعويضا عن الضرر الذي لحق بها، وقدر بـ 10 ملايين دولار أمريكي، خصص وحفظ 8 ملايين دولار منها لأطفاله الصغار، ليتصرفوا بها عند بلوغهم سن الـ25.