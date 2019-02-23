كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تقرر حجب إمدادات المياه العذبة عن باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير النقل والملاحة والموارد المائية الهندي، نيتين غادكاري، بأن السلطات الهندية قررت بناء سدود لمنع إمدادات المياه العذبة من الأنهار الهندية إلى باكستان، بعد الهجوم الإرهابي القاتل الأخير في ولاية جامو وكشمير.

وكتب "غادكاري"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحت قيادة رئيس الوزراء المحترم ناريندرا مودي، قررت حكومتنا وقف حصتنا من المياه التي كانت تتدفق إلى باكستان، وسنقوم بتحويل المياه من الأنهار الشرقية ونزودها إلى شعبنا في جامو وكشمير وبنجاب".

وأشار الوزير، إلى أن بناء أحد السدود على نهر رافي، "شاهبور كاندي"، قد بدأ بالفعل، مضيفًا أن جميع المشروعات التي وافقت عليها الحكومة في إطار هذه الخطة تتمتع بمركز المشروعات الوطنية.