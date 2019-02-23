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في وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، بباب الرواح بالرباط، احتج المئات من الأساتذة القدمون من مختلف مدن المغرب، اليوم السبت، ضد ما اعتبروه بالسياسة الفاشلة للوزير سعيد أمزازا.
الوقفة التي دعت إليها الجامعة الطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحار الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، رفعت خلالها شعارات تطالب برحيل الوزير وأخرى تعتبر أن الوزارة “نائمة بينما المشاكل قائمة”.
ورفع الأساتذة شعارات تنتقذ الوزارة، مثل، “المشاكل قائمة والوزارة نائمة”، ثم “مادار والو مادار والو والوزير يمشي فحالو”، وأيضا “المدرسة للأجيال وليست ضيعة للاستغلال”.
وتأتي الوقفة الاحتجاحية بعد أيام عن تدخل أمني في حق الأساتذة، أدانته النقابة المحتجة اليوم، ووصفته بالتدخل القمعي، بحسب بلاغ الدعوة الى الإحتجاج أمام مقر الوزارة.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، “استمرارها في مسيرة الدفاع عن كرامة نسء ورجال التعليم، وتحصين الحقوق والمكتسبات”.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة أمام الوزارة.. النقابة المقربة من الـPJD تطالب الوزير “أمزازي” بالرحيل- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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