بتكليف من الملك.. العثماني يترأس الوفد المغربي للقمة العربية الأوروبية بمصر

بتكليف من الملك محمد السادس، سيترأس سعد الدين العثماني، الوفد المغربي الذي سيتوجه إلى شرم الشيخ المصرية، للمشارك في أشغال القمة العربية الأوروبية الأولى، التي ستفتتح غدا الأحد، وتستمر ليومين.

ويشارك في أشغال القمة، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات العربية، عدد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي، ويرتقب أن يشارك فيها نحو 50 من رؤساء الدول العربية والأوروبية.

وتتعلق الملفات الموضوع على طاولة النقاش، بالتعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين.

وتناقش أيضا ملفات المنطقة والتحديات القائمة، والقضية الفلسطينية، والإرهاب، إضافة إلى أزمات سوريا واليمن وليبيا، والمصالح العربية الأوروبية المشتركة، والاستثمار والأمن الإقليمي وتغيرات المناخ، والحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن 24 رئيسا ورؤساء وزراء من أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي سيحضرون قمة شرم الشيخ.

وتعقد القمة الأولى من نوعها بين الغرب والأوروبيين، إثر توصية من القمة العربية التي عقدت في البحر الميت في مارس2017.