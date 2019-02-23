انت الان تتابع تفاصيل خبر من هي مرشحة ترامب لمنصب مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 12:46 مساءً - رشّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، السفيرة الأمريكية لدى كندا، كيلي كرافت، لتكون مندوبة واشنطن الجديدة لدى هيئة الأمم المتحدة.

لكن هذا الترشيح ينتظر تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينها، وفي حال تم ذلك ستشغل كيلي كرافت المنصب الذي أصبح شاغراً بعد تركه من قبل المندوبة السابقة، نيكي هايلي، في 9 أكتوبر الماضي.

وكرافت (56 عاماً) هي امرأة أعمال من كنتاكي، متزوجة من جو كرافت، الذي يرأس شركة تعتبر ثاني أكبر منتج للفحم في شرق الولايات المتحدة، وقدّرت مجلة فوربس ثروته عام 2012 بنحو 1.4 مليار دولار.

وذكرت منظمة "أوبن سيكريتس" التي تعنى بتحرّي المال في عالم السياسة أن جو كرافت تبرّع بمبلغ مليون دولار لصندوق حفل تنصيب ترامب، عام 2017، وبمبلغ يصل إلى 371 ألف دولار لمرشحين جمهوريين خلال الانتخابات النصفية عام 2018.

وكانت كرافت داعمة قوية للرئيس جورج دبليو بوش، حيث مثّلت الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان رئيساً في اجتماعات المنظمة الأممية.

وفي عام 2017 عُيّنت كرافت، التي تعتبر من المتبرّعين الرئيسيين للحزب الجمهوري، سفيرة للولايات المتحدة لدى كندا، وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب.