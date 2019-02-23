انت الان تتابع انفجار في شمال نيجيريا قبل انتخابات الرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الانتخابات النيجيرية - صورة أرشيفية
ذكر سكان مدينة مايدوجوري، الواقعة شمال شرق نيجيريا، أن دوي انفجارات سمع في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي كان من المقرر أن تجرى يوم 16 فبراير الجاري، إلا أن مفوضية الانتخابات المستقلة أجلت موعد الانتخابات لمدة أسبوع قبل ساعات من بدء عملية الاقتراع بدعوى وجود أسباب لوجيستية تعوق الاقتراع. وقال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية حوالي الساعة السادسة بالتوقيت المحلي بدون أن يعرفوا سببها في المدينة التي شهدت هجمات عديدة لجماعة بوكو حرام المتطرفة، وذلك حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ويتنافس فى الانتخابات الرئيس الحالى محمد بخاري، الذي تولى السلطة في البلاد عام 2015، ورجل الأعمال الثري أتيكو أبو بكر نائب الرئيس السابق عضو الحزب الشعبي الديمقراطي، وأحد أبرز ساسة ولاية "أداموا" الشمالية الشرقية التي عانت بشكل بالغ من جرائم جماعة بوكو حرام، وكان نائبا للرئيس السابق أولوسيجون أوباسانجو،
ويتنافس فى الانتخابات الرئيس الحالى محمد بخاري، الذي تولى السلطة في البلاد عام 2015، ورجل الأعمال الثري أتيكو أبو بكر نائب الرئيس السابق عضو الحزب الشعبي الديمقراطي، وأحد أبرز ساسة ولاية "أداموا" الشمالية الشرقية التي عانت بشكل بالغ من جرائم جماعة بوكو حرام، وكان نائبا للرئيس السابق أولوسيجون أوباسانجو، وعندما غادر حزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم، متهما إياه بفرض قمع صارم على جميع أشكال الديمقراطية، انضم إلى "حزب الشعب الديمقراطي" المعارض، الذي كان قد انسحب منه سابقا مرتين لتجربة العمل السياسي في كيانات أخرى.
وتعد هذه الانتخابات هي السادسة منذ نهاية الحكم العسكري في عام 1999، ورغم أن المشهد السياسي في نيجيريا يشير إلى أن أبو بكر هو المرشح الأوفر حظا، إلا إن الرئيس النيجيري الذي يبلغ من العمر 76 عاما، يراهن على إمكانية فوزه بولاية جديدة.
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