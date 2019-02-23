انت الان تتابع وزير ياباني يعتذر لتأخره 3 دقائق عن اجتماع برلماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اعتذر الوزير الياباني، يوشيتاكا ساكورادا، علنيًا لدى وصوله متأخرًا ثلاث دقائق إلى اجتماع برلماني، ويتولى ساكورادا الوزارة المكلفة بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، حسب "بي بي سي". وقال أعضاء برلمانيون في المعارضة، إن تأخر ساكورادا يعكس عدم احترام منصبه، وقاطعوا اجتماعًا للجنة الميزانية لخمس ساعات احتجاجًا، كما أظهروا انتقادًا شديدًا لساكورادا بعد سلسلة من الهفوات وقع فيها الوزير. وأكد ساكورادا، الأسبوع الماضي، أنه أصيب بالخذلان لدى تشخيص بطلة السباحة الواعدة ريكاكو إيكي بسرطان الدم.

وتابع الوزير: "إنها مرشحة للحصول على ميدالية ذهبية (في دورة ألعاب طوكيو 2020)، وهي رياضية من ذلك النوع الذي نُعّلق عليه آمالا كبرى. أنا فعلا محبَط"، وأثار تصريحه هذا انتقادات أجبرته على الاعتذار. وفي عام 2016، تعرض ساكورادا للانتقاد بعد أن وصف مَن يُعرفن بـ"نساء المتعة" -من الكوريات اللواتي أُجبرن على