ماكرون يدعو إلى "إعادة ابتكار" السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة ابتكار" السياسة الزراعية المشتركة لضمان "السيادة الزراعية والبيئية والصناعية للقارة الأوروبية. وقال ماكرون في افتتاح معرض الزراعة في باريس إن "أوروبا مهددة اليوم من الخارج (...) والداخل". ودعا إلى الاتحاد، مؤكدا أنه "بدون السياسة الزراعية المشتركة لن ينعم المستهلكون الأوروبيون بغذاء يمكنهم الوصول إليه ومن نوعية جيدة". وكان الإليزيه صرح الجمعة أن الرئيس الفرنسي سيدعو إلى التعبة من أجل "السياسة الزراعية المشتركة". وأوضح أنه "في مواجهة قوى كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة والصين تجعل من قطاعها الزراعي رهانا استراتيجيا، يجب أن يتوصل الأوروبيون إلى أن يصبحوا شركاء لبعضهم وليس متنافسين".

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