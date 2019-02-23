شكرا لقرائتكم تركيا تحذر من أي فراغ أثناء انسحاب أميركا من سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، من حصول فراغ أثناء الانسحاب الأميركي من سوريا. وقال: "ينبغي ألا يكون هناك فراغ أثناء انسحاب القوات الأميركية من سوريا".

وأضاف: "قمنا بتذكير شركائنا بأنه ينبغي ألا يكون هناك أي فراغ في السلطة بأية حال أثناء الانسحاب"، في إشارة إلى محادثات أجراها مع باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي.

إلى ذلك، كرر أكار دعوته إلى خروج مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية من "المنطقة الآمنة" التي تريد تركيا السيطرة عليها.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قال الجمعة، إن واشنطن ستترك نحو 400 جندي في منطقتين سوريتين، ما يمثل تغييرا في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمكن أن يمهد الطريق أمام بقاء قوات لحلفاء الولايات المتحدة في سوريا.

من جهته، أكد الرئيس الأميركي أن قراره إبقاء 400 جندي أميركي في سوريا لا يعني تراجعاً عن قراره سحب كامل القوات الأميركية منها.

وأضاف: "أنا لا أتراجع عن قراري. إنه جزء صغير جداً من الناس الذين كنا ننشرهم في سوريا"، مشيراً إلى أكثر من ألفي جندي منتشرين حالياً في البلد الذي تمزقه الحرب.