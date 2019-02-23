كاردينال ألماني: الكنيسة أتلفت ملفات حول اعتداءات جنسية!

اسماء السيد - صرح الكاردينال الألماني رانهيار ماركس، المستشار المقرب من البابا فرنسيس، في اجتماع في الفاتيكان السبت، أن الكنيسة أتلفت ملفات حول مرتكبي اعتداءات جنسية من أعضائها.

"الخليج 365": قال رئيس المجمع الأسقفي الألماني في الاجتماع المخصص لهذه القضية في الفاتيكان إن "ملفات كان يمكن أن تشكل توثيقًا لهذه الأفعال الرهيبة، وتكشف اسم المسؤولين، أتلفت، أو لم يتم حتى إنشاؤها".