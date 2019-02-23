شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلبات إحاطة أمام "إعلام البرلمان" اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، برئاسة النائب أسامه هيكل، اجتماعا اليوم، السبت، لمناقشة 3 طلبات إحاطة، الأول هو المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة النظر فى القيمة الإيجارية لأرض الأوقاف بمركز أبو حماد والقرين محافظة الشرقية.

وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على ابراهيم، بشأن أسباب التأخر فى نقل حيازة قصر الأميرة نعمة مختار بالمرج من وزارة الزراعة إلى حيازة وزارة الثقافة، إضافة إلى طلب آخر مقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن أهمية إقامة مركز ثقافى بشارع المشتل بمدينة عامر الجديدة ببولاق الدكرور، بدلا من الإنشاءات الموجودة حالياً حتى يمكن تقديم خدمات ثقافية حقيقية.

بينما تستكمل اللجنة الأحد مناقشة طلبات الإحاطة المحالة إليها، الأولى المقــدمه من النائبة جليلة عثمان، بشأن فوضى تنظيم المهرجانات الفنية والإعلامية وعدم وجود جهة إدارية رسمية تتولى منح التراخيص لإقامة المهرجانات، وطلب آخر بشأن الإزالات التى تمت للتعديات بمنطقة نزلة السمان بالهرم، ورؤية الحكومة وسياستها التخطيطية تجاه هذه المنطقة.