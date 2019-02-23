شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات لـ"سياحة البرلمان ".. أبرزها خطة الوزارة فى تدريب العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى برئاسة النائب عمرو صدقى، اجتماعا اليوم السبت، لاستكمال نظر مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، والمقدم من النائب صدقى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

كما تعقد اللجنة اجتماعا غدا الأحد ، لمناقشة خطة وزارة السياحة واستراتيجيتها في تدريب العاملين بالوزارة، وقطاع السياحة ككل للارتقاء بالخدمات السياحية، ورفع كفاءة الأداء بهذا المجال.

وتنظر اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن إعداد تدريب لكل من يعمل في مجال السياحة بالمحافظات المصرية وخاصةً في شرم الشيخ للقضاء على السلبيات التي تؤثر في السياحة المصرية.

فيما تستكمل اللجنه الإثنين، استكمال مناقشة المشاكل والمعوقات والسلبيات التي تواجه المستثمرين السياحيين، فيما يخص النقل السياحي.