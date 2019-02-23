علامة: الوضع الاقتصادي سيء جداً وبحاجة لقرار نهائي بمحاربة الفساد

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة أن "محاسبة مجلس الوزراء ضروري جداً كما مراقبتها ومساءلتها ومحاسبتها خاصة أن برنامجها واضح وهناك قرار من اجل القيام بذلك من قبل جميع الجهات والقوى السياسية اللبنانية".

وفي حديث تلفزيوني، لفت علامة إلى أن "جميع القوى السياسية اللبنانية اعلنت انه إذا هناك نوع من سوء أداء من قبل وزير من كتلتها أو وزير فاسد فانه سيحاسب وهذا الامر حسم والفرق البسيط بين قبل والآن أن وضع الدولة اللبنانية ووضعها الاقتصادي لا يسمح بالترف للتهاون ولا خيار لدينا ووضعنا الاقتصادي سيء جدا والوضع لا يسمح ونحن بحاجة لقرار نهائي بمحاربة الفساد وهناك مشروع جاهز بين يدين الحكومة بحاجة للتنفيذ يساعد على البدء بحلحلة أزمات البلد".