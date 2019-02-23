أفاد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "ضمن مشروع تأهيل جسر البسطة التحتا، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال فك بلاط الجسر المذكور، اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 24/2/2019، ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير من محلة بشارة الخوري ومن جسر حوض الولاية باتجاه جسر البسطة".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير بسبب اعمال تأهيل جسر البسطة التحتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.