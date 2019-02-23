بلدية شبعا منعت صيد الطيور والارانب في محمية البلدة

أصدرت بلدية شبعا في قضاء حاصبيا قرارا منعت بموجبه صيد الطيور والارانب في المحمية التي استحدثتها البلدية في خراج البلدة انطلاقا من منطقة البيادر وحتى منطقة شحل اللحم واوكلت مهمة تنفيذ القرار والحفاظ على المحمية إلى محمد قاسم نبعة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة وحذرت البلدية المخالفين من العواقب والاجراءات القانونية التي ستتخذها بحق المخالفين.

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