وزير النقل من المنيا: تطوير 151 مزلقان على خط "بني سويف – نجع حمادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف / أسيوط /نجع حمادي) يشمل 32 برج إشارات رئيسي EIS و27 برج إشارات فرعي، و151 مزلقان سيتم تطويرها لتعمل أوتوماتيكيًا.

وأضاف الوزير، خلال افتتاحه أعمال التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة للسكك الحديدية شمال محافظة المنيا، صباح اليوم السبت، أن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، مؤكدًا أن سير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع سيكون بمعدلات أمان عالية.

وأوضح "عرفات"، أن نظام الإشارات يتمتع بآلية اتصالات مُميزة تتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي "سيمافور" في حالة العطل المفاجئ أو الطوارئ، وكذلك معرفة كاملة بنوعية ورقم القطار المتحرك والتوقيت وتسجيل الأعطال وجميع الأعمال التي تتم خلال اليوم وتخزينها لمدة أسبوعين على الأقل للرجوع إليها في أي وقت، مع تسجيل بيان للأعطال في كل لحظة ومتابعتها وبيان وقت وتاريخ الإصلاح والاكتشاف الفوري لأي كسر في القضبان أو اللحامات مما يمكن من تفادى الحوادث.

وأكد الوزير، أنه اطمأن على التشغيل التجريبي للبرج وعلى استيعاب العاملين للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة له، منوها إلى أنه تم تشغيل برج أبو قرقاص وإدخاله الخدمة منذ نوفمبر الماضي وسيجرى الانتهاء من إدخال برج الروضة أول أبريل المقبل على أن يتوالى ادخال الأبراج الأخرى تباعًا.