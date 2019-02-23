راكتا تعيد طرح 80 فدانًا للبيع خلال الربع الثاني من العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:
قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إنه سيتم إعادة طرح قطعة أرض تابعة للشركة العامة لصناعة الورق – راكتا، للبيع خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكانت شركة راكتا، طرحت أرض الشونة المملوكة لها ومساحتها 80 فدانًا، للبيع، في مزاد علني نوفمبر الماضي، لكن المزاد فشل.
وأوضح رئيس الشركة القابضة، لمصراوي، أن إلغاء المزاد العلني، جاء لأن مستثمر واحد فقط حضر المزاد من أصل 3 متقدمين لشراء الأرض، وكان العرض المالي المقدم منه أقل بكثير من قيمة سعر تقييم الأراضي.
وأضاف مصطفى: "سنعيد طرح نفس المساحة مرة واحدة وهي 80 فدانًا، ولن نتجه لتقسيم الأرض المطروحة للبيع".
ولجأت الشركة لعمل مزاد جديد لبيع قطعة الأرض نظرًا لأن القانون لا يسمح لها بالتصرف فيها بدون مزاد، بحسب ما قاله مصطفى.
وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بلغت خسائر راكتا نحو 23.4 مليون جنيه مقارنة بـ 15.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
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