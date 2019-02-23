الإمارات .. إعفاء 3 الاف و310 مواطناً من الديون المتعثرة بمناسبة عام التسامح

أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة، في الإمارات، إعفاء ثلاثة آلاف و310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع 13 بنكا ومصرفا وطنيا.
وبحسب وكالة وام الإماراتية، أكد مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس اللجنة العليا للصندوق، جبر محمد غانم السويدي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحكيمة على تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين واهتمامها بتعزيز استقرارهم الأسري.
وأوضح أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع " عام التسامح " بهدف جعل التسامح عملا مؤسسيا مستداما يعبر عنه من خلال مبادرات عملية تترجم على أرض الواقع وتنعكس بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
أشاد في هذا الصدد بالتعاون المستمر والمثمر بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف و" المصرف المركزي " لتنفيذ هذه المبادرة الهامة وإنجاحها.
وشملت قائمة البنوك والمصارف المساهمة في المبادرة كلا من : " مصرف أبوظبي الإسلامي " و " بنك أبوظبي التجاري " و " بنك الإمارات ـ دبي الوطني " و " بنك أبوظبي الأول " و" بنك دبي الإسلامي " و " بنك رأس الخيمة الوطني" و" مصرف الهلال " إضافة إلى " بنك الاتحاد الوطني " و " بنك نور الإسلامي " و " مصرف الإمارات الإسلامي " و " بنك دبي التجاري " و "مصرف الشارقة الإسلامي " و " المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية".
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