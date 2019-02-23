عطل مفاجئ يكشف إنهيار خطوط الحمدين الجوية

كشف عطل مفاجئ إنهيار خطوط طيران تابعة لتنظيم الحمدين في قطر .

وكاد هذا العطل أن يؤدي إلى حادث مروع سيودي بحياة جميع المسافرين على متن الرحلة الجوية رقم 1409، التي كانت متجهة من العاصمة القطرية الدوحة إلى العاصمة النيجيرية لاغوس، يضاف هذا الحادث إلى سجل الفشل المتكرر الذي تسعى عصابة الدوحة إلى إخفاءه وتصدير وهم النجاح والتميز.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الطائرة القطرية اضطرت إلى الهبوط الإضطراري في مطار الخرطوم، بعد تعرضها لعطل مفاجئ .

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي لشركة مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي نصر، إن الطائرة تعرضت لعطل مفاجئ في إحدى ماكيناتها، ما اضطر قائدها لطلب الإذن من سلطات المطار بالهبوط ، لافتًا إلى أن الطائرة القطرية من طراز "بوينغ" 777.800 الحديث وكانت تحمل على متنها 173 راكبا.

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وجاء الخلل كنتيجة طبيعية للأوضاع المتردية التي وصلت لها إمارة الإرهاب عقب إصرارها على دعم الإرهاب ومعاداة الأشقاء العرب، لذلك لجأت عصابة الدوحة إلى التخفيضات وحملات العلاقات العامة لتجنب الإفلاس الوشيك.

يذكر أن صحيفة "الاندبندنت" البريطانية كانت قد أكدت أن الأداء المالي للخطوط الجوية القطرية ينحدر بسبب المقاطعة العربية لها من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين، مؤكدة أن الخسائر أجبرت الطيران القطري على عدم تسيير بعض الطائرات التي قبعت في المطارات القطرية.

وذكرت الصحيفة أن شركة الخطوط القطرية الجوية ستمنى بخسائر قياسية هذا العام بسبب المقاطعة والمعلنة في 5 يونيو الماضي، مشددة على أن هذه الأوضاع السيئة تصب في مصلحة شركتي طيران الإمارات وطيران الاتحاد، ما يعني تحقيق أبوظبي انتصار آخر على قطر.

وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، توقع أن الشركة القطرية والمملوكة لحكومة الدوحة، ستمنى بخسائر مؤلمة بعد أن اضطرتها المقاطعة إلى إلغاء خطوط طيران، وتحويل مسارات خطوط أخرى، كاشفا عن أن الخطوط القطرية الجوية خسرت 11% من شبكتها، وحوالي 20% عائداتها منذ إعلان المقاطعة في يونيو الماضي وحتى مطلع نوفمبر الجاري.