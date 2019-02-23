يشارك العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في القمة العربية - الأوروبية التي تنطلق أعمالها غداً في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية .
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز سيصل اليوم السبت إلى منتجع شرم الشيخ في مصر لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد.
ونقلت "عكاظ" عن مصادر مطلعة أن الملك سلمان سيلتقي اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من القضايا الدولية.
وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ، غدا الأحد، ولمدة يومين، عددا من القضايا، من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.
وسيحضر القمة عدد من القادة العرب والأوروبيين، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
ومن المتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ 25 من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول من الاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل السعودي يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربية-الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.