مباحثات تجمع ولي العهد السعودي والرئيس الصيني في بكين

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، في بكين مع الرئيس شي جين بينغ الذي جعل من تعزيز وجود الصين في الشرق الأوسط هدفاً أساسياً لسياسته الخارجية على الرغم من دورها التقليدي المحدود في هذه المنطقة.

ويزور ولي العهد السعودي الصين، على رأس وفد يضم كبار مسؤولي عملاق النفط أرامكو، حيث وصل إليها أول أمس، في إطار جولة آسيوية تعهدت خلالها المملكة باستثمار 20 مليار دولار في باكستان، وسعت لاستثمارات إضافية في قطاع التكرير الهندي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة أن المملكة والصين وقعتا اتفاقيات تعاون اقتصادي بقيمة إجمالية تصل إلى 28 مليار دولار في منتدى استثمار مشترك خلال الزيارة.

وقال تشي لولي العهد أمام صحفيين "الصين صديق وشريك جيد للسعودية".

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وأضاف تشي "الطبيعة الخاصة لعلاقتنا الثنائية تعكس الجهود التي بذلتموها".

وقال ولي العهد إن علاقات السعودية مع الصين ترجع إلى وقت طويل، وإن التعاملات بين البلدين لطالما اتسمت بالود.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن تشي أبلغ ولي العهد السعودي أن على البلدين أن يعززا التعاون الدولي بشأن التصدي للتعصب "لمنع توغل وانتشار الفكر المتطرف".

ونسب تقرير التلفزيون إلى الأمير محمد قوله لتشي إن السعودية تحترم وتدعم حق الصين في حماية أمنها واتخاذ خطوات لمحاربة الإرهاب والتصدي للتعصب. وأبدى استعداد المملكة لزيادة التعاون.