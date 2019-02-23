فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في نيجيريا

اسماء السيد - بدأت أوائل مراكز الاقتراع فتح أبوابها في نيجيريا للانتخابات التي أرجئت أسبوعًا، من أجل استقبال حوالى 72.8 مليون ناخب لاختيار رئيس، في تصويت تبدو المنافسة فيه حادة بين الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري وخصمه عتيق أبو بكر.

"الخليج 365": كان بخاري أحد أوائل المقترعين في مدينة دورا مسقط رأسه، عندما بدأت مراكز الاقتراع البالغ عددها نحو 120 ألفًا فتح أبوابها عند الساعة 07:00 ت غ. رافقت بخاري (76 عامًا) مرشح حزب مؤتمر عموم التقدميين، زوجته عائشة، والتف حولهما حشد من المؤيدين.

لدى خروجه من مركز الاقتراع، قال ردًا على أسئلة الصحافيين، "حتى الآن كل شيء يجري بشكل جيد (...) سأحتفل قريبًا بفوزي. سأكون الفائز".

ويسعى بخاري إلى الفوز بولاية ثانية، لكنه يواجه منافسة قوية من أبو بكر، نائب الرئيس السابق من حزب الشعب الديموقراطي المعارض. وسيصوّت أبو بكر في ولاية أنداماوا، مسقط رأسه في شمال شرق نيجيريا.