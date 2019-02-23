مراد للشباب العربي: نعقد عليكم الامال للتمسك بالهوية العربية الجامعة

اكد الوزير حسن مراد في كلمة القاها أمام الشباب المشاركين في الندوة الشبابية العربية التاسعة في الجامعة اللبنانية الدولية انه "من دواعي الفخر الالتقاء بهم في رحاب الجامعة اللبنانية الدولية للتاكيد على دورها العلمي والثقافي الجامع ومن جميل الصدف ان يتزامن اللقاء مع ذكرى قيام اول وحدة عربية بين مصر وسوريا بقيادة القائد المعلم جمال عبد الناصر".

وتوجه في سياق كلمته الى الشباب العربي بالقول: "ايها الشباب اننا نتطلع اليكم بكبير الامل للعمل على تحصيل العلوم والمعارف ، ونعقد عليكم الامال للتمسك بالهوية العربية الجامعة المتكاملة في الثقافة والاقتصاد والعلوم والتاريخ ومنظومة القيم الاخلاقية". واضاف: انا اتمنى عليكم الانفتاح على كل الحضارات والثقافات وكافة مصادر العلوم الا من العدو الصهيوني لان علومه تحمل بذور الشر والعدوان.