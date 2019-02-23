أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "في إطار نشاط شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بمكافحة الجرائم ولا سيما جرائم المخدرات وبتاريخ 21/02/2019 وفي مدينة النبطية، اوقفت هذه الشعبة كل من م. ط. من مواليد عام 1994، لبناني الجنسية وح. س. من مواليد عام 1985، لبناني وع. خ. من مواليد عام 1984، لبناني وع. د. من مواليد عام 1999، سوري وعثر بحوزة الأول على كمية من الحبوب المخدرة وإبرة حقن. زالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات وتعاطيها، كما اعترفوا على أشخاص آخرين بالجرم ذاته".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات بالنبطية وضبط كميات مختلفة منها بحوزتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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