طقس متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الاحد

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الاحد.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا بسحب متوسطة ، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وامطار محلية خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و انخفاض نسبة الرطوبة. أما الإثنين فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة و متوسطة مع ارتفاع اضافي و ملموس بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح من حين لآخر.