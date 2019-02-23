فادي جريصاتي: لا مركزية النفايات هي الحل لمشكلة النفايات

لفت وزير البيئة فادي جريصاتي إلى أنه "لا مركزية النفايات هي الحل لمشكلة النفايات ومقتنع بسياسة الشراكة بين الوزارة والشعب ممثلا بالبلديات"، داعياً إلى "إعطاء الحق لكل بلدية بمعالجة نفاياتها والحل بالتوجه الى مجلس النواب وإقرار القانون الذي يسمح بذلك".

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