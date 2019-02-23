اصابة شخص باطلاق نار في محيط المنصوري الكبير في منطقة الرفاعية بطرابلس

أفادت معلومات صحافية بأنه سمع اطلاق رصاص قبل قليل في محيط المنصوري الكبير في منطقة الرفاعية في طرابلس بسبب قضية ثأر قديم، ومعلومات عن اصابة شخص بقدمه، اسمه ابو علي يوسف وقد تم نقله الى المستشفى.

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