المكرّم الأب بشارة أبو مراد .. مسيرة من القداسة

المكرّم الأب بشارة أبو مراد، قديس لبناني من زحلة. وجدران دير المخلص في جون شهدت على الكثير من نعمه، خصوصاً وأن المؤمنين يحجّون هنا حاملين معهم الكثير من الآمال في قلوبهم.
الأب بشارة عاش فقيراً، إلا ان هذا الدير بات غنياً بالقداسة التي يحتويها والتي تنتشر على كل لبنان والعالم.
في هذا التقرير المؤلف من أربعة أجزاء والذي أعدته الإعلامية هلا المر سنتعرف أكثر على الأب بشارة وعلى دير المخلص في جون.
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